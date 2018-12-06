The New York Times выбрала лучшие сериалы 2018 года

The New York Times выбрала лучшие сериалы 2018 года

Эксперты газеты The New York Times опубликовали список лучших сериалов 2018 года. Лидеры выбирались в трех различных категориях - Лучший сериал, Лучший иностранный сериал и Лучший новый сериал.

Полный перечень включает следующие телевизионные шоу:

Историческую драму Американцы Джо Вайсберга, бывшего офицера ЦРУ

Америка для меня - документальный сериал, позволяющий узнать, чем живут и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке

Атланта - комедийно-драматический телесериал Дональда Гловера, исполняющего главную роль

Барри - сериал снятый, в жанре черной комедии от Алека Берга и Билли Хейдера, также исполняющих в нем главные роли

Убивая Еву - драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса

Конь БоДжек - анимационный трагикомедийный сериал, который рассказывает о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфном коне БоДжеке.

Хорошая борьба - телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф телесериала Хорошая жена.

Возвращение домой - телесериал, снятый в жанре психологического триллера с Джулией Робертс и Сиси Спейсек в главных ролях

Lodge 49 - комедийный телесериал, название которого отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49

Поза - драматический телесериал от Райана Мерфи, Брэда Фэлчака и Стивена Каналса

Острые предметы - мини-сериал с Эми Адамс и Патришей Кларксон в главных ролях. Он снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Гиллиан Флинн