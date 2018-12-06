The New York Times выбрала лучшие сериалы 2018 года

Эксперты газеты The New York Times опубликовали список лучших сериалов 2018 года. Лидеры выбирались в трех различных категориях - Лучший сериал, Лучший иностранный сериал и Лучший новый сериал.



Полный перечень включает следующие телевизионные шоу:



Историческую драму Американцы Джо Вайсберга, бывшего офицера ЦРУ



Америка для меня - документальный сериал, позволяющий узнать, чем живут и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке



Атланта - комедийно-драматический телесериал Дональда Гловера, исполняющего главную роль



Барри - сериал снятый, в жанре черной комедии от Алека Берга и Билли Хейдера, также исполняющих в нем главные роли



Убивая Еву - драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса



Конь БоДжек - анимационный трагикомедийный сериал, который рассказывает о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфном коне БоДжеке.



Хорошая борьба - телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф телесериала Хорошая жена.



Возвращение домой - телесериал, снятый в жанре психологического триллера с Джулией Робертс и Сиси Спейсек в главных ролях



Lodge 49 - комедийный телесериал, название которого отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49



Поза - драматический телесериал от Райана Мерфи, Брэда Фэлчака и Стивена Каналса



Острые предметы - мини-сериал с Эми Адамс и Патришей Кларксон в главных ролях. Он снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Гиллиан Флинн

