США изложили России, какие шаги ждут от нее в целях возвращения к соблюдению ДРСМД

США изложили России, каких шагов ждут от нее в целях возвращения к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон предложил Москве либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее проверяемым образом для возвращения к выполнению условий соглашения.



С таким утверждением выступила в четверг на телефонном брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.



"Возвращение к полному и поддающемуся проверке выполнению" ДРСМД "означает, что от SSC-8 (по российской классификации ракетная система 9М729)" нужно либо отказаться, либо проверяемым образом "изменить систему так, чтобы ее радиус действия" соответствовал всем положениям договора, утверждала заместитель госсекретаря.

