Гройсман посетовал на цены на газ

Украинцы должны платить только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр, а с проблемой установки в регионах тарифов, превышающих прогнозируемые, должны разобраться профильное министерство и регулятор. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



"Я обеспокоен ситуацией. Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр. Все остальное - мошенничество со стороны поставщиков. Я подготовил поручение, обращусь к Минэнергетики и НКРЭКУ... Надо поддержать НКРЭКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы... Облгазы выходят за пределы своих полномочий", - цитирует слова Владимира Гройсмана пресс-служба Кабмина.



Также Владимир Гройсман инициировал создание специальной рабочей группы по проверке облгазов. Как указали в Кабмине, обращение Премьера к Минэнергоугля и НКРЭКУ касается проверки поставщиков энергоресурсов на местах и ​​исправления ситуации с установлением тарифов, превышающих прогнозируемые.

