Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил Президента Литовской Республики Далю Грибаускайте орденом Свободы.



Церемония награждения состоялась перед началом пресс-конференции лидеров двух государств в Киеве, сообщают корреспонденты Укринформа.



Согласно тексту указа глава Литовской Республики награждена "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-литовских межгосударственных отношений и защите суверенитета и территориальной целостности Украины".



В свою очередь Даля Грибаускайте вручила Порошенко государственную награду Литвы - орден Витовта Великого.



"Каждый год, встречаясь с Президентом или когда приезжаю в Украину, я вижу разную ситуацию. И в этот раз Украина подвергается открытой агрессии в дополнение ко всем военным действиям на Донбассе. И снова это агрессия России против Украины, украинского народа. И именно поэтому для нас, литовцев, важно быть с вами и поддерживать вас. Почему сегодня я наградила Президента Порошенко? Это награда не ему лично, это награда вам - за ваше мужество, за ваше сопротивление, за вашу борьбу за свободу в своей стране. и поэтому эта награда вам, только вам, украинский народ", - подчеркнула Президент Литвы.



Как сообщалось, Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу, 7 декабря, находится с официальным визитом в Украине.



Орден Свободы - государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.



Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.



Орден Витовта Великого - высшая государственная награда Литовской Республики. Он основан 1 сентября 1930 в память о 500-й годовщине со дня смерти Великого князя Литовского.

