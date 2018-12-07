На следующей неделе в ЕС будут рассматривать санкции против РФ

На следующей неделе в повестке дня заседания Совета ЕС встанет вопрос о продлении европейских санкций против РФ. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.



"На следующей неделе будет проходить заседание Совета ЕС, и мы будем обсуждать вопрос санкций, что также включено в нашу повестку дня. Я надеюсь, что мы будем поддерживать все те старые санкции, которые уже введены на основе минских договоренностей. Мы не будем, возможно, поднимать вопрос международных санкций", - отметила она.



Она напомнила, что Литва уже ввела национальные санкции, которые не позволят отдельным гражданам РФ заниматься, в частности, экономической деятельностью в Литве.



"Они (граждане РФ, попавшие под санкции - ред.) ответственны за атаку у Керченского пролива", - добавила она.



Ранее спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за захвата украинских моряков и судов в районе Керченского пролива.

