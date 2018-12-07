Супрун развеяла миф о сидении "нога на ногу"

Периодическое сидение со скрещенными ногами не вредит здоровью человека, в отличие от длительного сидения в целом и малоподвижного образа жизни.



Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



"Слышали ли вы когда-то замечание, что сидеть" нога на ногу" вредно? И повлияло ли оно на ваше поведение? Для многих характерно не очень следить за осанкой, сидя за столом, в транспорте или на диване. А сидение со скрещенными ногами - в общем удобная и привычная вещь. Так есть ли смысл в том, чтобы ограничивать себя в комфорте и воздерживаться от удобных поз? " - отметила она.



По словам Супрун, есть несколько исследований, которые указывают, что скрещивание ног во время сидения имеет определенное влияние на здоровье.



"В частности, может вызвать незначительное повышение давления. Если вам когда-то измерял давление медицинский работник, он мог попросить оставить ноги в свободной позиции на полу. Перекрещенные выше колена ноги способствуют временному и незначительному повышению давления, и результат после измерения не будет показательным для медицинской оценки состояния здоровья. Когда вы вернете ноги в свободную позицию, давление вернется в прежнее состояние", - отметила Супрун.



Поэтому для людей с нормальным давлением, по ее словам, сидение с перекрещенными ногами не будет иметь серьезных последствий. Зато, если есть проблемы с давлением, лучше избегать продолжительного сидения в позиции с перекрещенными ногами.



"Если вы любите скрещивать ноги в области голеней - спокойно продолжайте, это повышение давления не вызывает", - советует Супрун.



Что касается варикоза вен из-за сидения «нога на ногу», то это миф, по словам чиновницы. "Точнее, когда речь идет об этой болезни, то надо рассматривать длительное сидение или стояние в одной позе в целом, а не только со скрещенными ногами. В таком случае это действительно повышает риск заболеть. И все же не может быть единственной причиной появления варикоза", - отметила и.о. министра.



Однако, по словам Супрун, длительное сидение с перекрещенными ногами может негативно влиять на осанку. В одном из исследований установлено, что сиденьяие в такой позе более трех часолв в сутки может вызвать чрезмерный наклон корпуса вперед и округление плеч.



Такая позиция заставляет мышцы компенсировать недостатки осанки, в результате чего может возникнуть дискомфорт, напряжение и боль в спине или суставах.



"Итак, от скрещивания ног, время от времени, вреда вашему организму не будет. Однако вы его обязательно почувствуете, если любите сидеть долго, ведете малоподвижный образ жизни и собираетесь продолжать в таком же духе. Длительное сидение - это вредная привычка, независимо от того, в какой позе сидеть. Оставайтесь активными, а если долго сидите - вставайте каждые полчаса, по крайней мере на 5 минут", - отметила она.

