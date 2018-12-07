Монашки проиграли чужие полмиллиона долларов в казино

В США две монахини украли полмиллиона долларов из католической школы, в которой они работали, спустили деньги в казино и избежали суда. Об этом сообщает издание Daily Breeze.



В конце ноября руководство католической школы Святого Иакова в городе Торранс, штат Калифорния, объявило, что две бывшие сотрудницы образовательного учреждения украли и использовали на личные нужды «значительную сумму денег». Ими оказались бывшая директор школы сестра Маргарет Крепер (Margaret Kreuper) и преподаватель, сестра Лана Чанг (Lana Chang). По словам родителей, женщины не раз говорили им, что школе не хватает финансирования.



О хищении стало известно, когда церковные власти решили провести аудит расходов школы перед выходом Крепер на пенсию после 28 лет работы. Монсеньор Майкл Мейерс (Michael Meyers) заявил, что женщина очень волновалась перед проверкой и просила подчиненных «поправить» финансовую отчетность. Аудитор от архиепархии заметил в данных неточность, поэтому обратился к услугам независимого финансового эксперта. Тот обнаружил якобы «давно забытый» счет, на который женщины выводили средства.



По итогам проверки Крепер призналась, что они действительно крали деньги и тратили их, помимо прочего, на казино. Однако представители архиепархии заявили, что не будут выдвигать обвинения против женщин, а «сурово накажут их сами» — подруг уже отправили в разные монастыри. Такое решение было принято, так как орден сестер святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать украденную ими сумму.



Это решение не удовлетворило родителей учеников, они собираются подать совместную жалобу на монахинь в прокуратуру, чтобы добиться их уголовного преследования. «Мы были их банкоматом, люди знают это и хотят правосудия. А церковные власти хотят вернуть деньги, а не добиться справедливости», — заявил журналистам Джек Александер (Jack Alexander), один из родителей.

