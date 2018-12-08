США призвали Украину ускорить создание антикорсуда

В США напомнили украинской власти о необходимости скорейшего полноценного создания Высшего антикоррупционного суда. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает пресс-служба американского посольства в Twitter.



Указано, что состоялась встреча пребывающего с визитом в Киеве сенатора США Рона Джонсона с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, на которой американский политик отметил поддержку США антикоррупционных реформ в Украине.



"Они также обсудили необходимость скорейшего полноценного создания Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

