В Евросоюзе решили повысить эффективность вакцинации

Совет министров ЕС по вопросам здравоохранения принял рекомендации по повышению эффективности вакцинации населения европейских стран.



Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.



«Рекомендации основаны на трех главных направлениях: преодоление колебаний населения о вакцинации и увеличение охвата ею людей, проведение скоординированной политики ЕС в сфере вакцинации и увеличение вклада Евросоюза в мировую охрану здоровья», - говорится в сообщении Совета ЕС.



По этому поводу Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Витянис Андрюкайтис отметил, что будет оставаться "неутомимым адвокатом для вакцинации, которая спасает жизни".



"В следующем году мы начнем Коалицию вакцинации, а Еврокомиссия будет принимать у себя Глобальную встречу по вакцинации на высшем уровне для достижения заметных и стратегических целей в области предотвращения болезней как в ЄЧ, так и во всем мире", - сказал он.



По данным статистики, вакцинация остается главным и наименее затратным средством для избежания болезни. Иммунизация путем вакцинации позволила победить серьезные и иногда смертельные болезни, в частности, оспу, Европа полностью избавилась от полиомиелита. Ежегодно более 100 миллионов детей проходят прививки от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, туберкулез, полиомиелит, корь и гепатит В.



Такие действия, по предварительным оценкам, ежегодно дают возможность избегать около 2,5 млн смертей по всему миру и значительно сокращают объем средств, которые тратятся на лечение людей, которые уже заболели.

