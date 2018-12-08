Мокрый снег и дождь ожидаются в Украине в воскресенье

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять влажный и несколько теплее, чем накануне, воздух с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой, в центральных областях умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем 0-4° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° выше ноля.

В Киеве в воскресенье небольшой мокрый снег и дождь , температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 декабря самая высокая температура днем была +8,5 в 1960 году, самая низкая ночью - 18,4 мороза в 1945 году.

В понедельник, 10 декабря, на Левобережье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, на востоке умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге и юго-востоке ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.