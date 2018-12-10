В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о ядерном оружии

Авария на Чернобыльской АЭС показала, что спекулировать на тему ядерного оружия опасно, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя слова украинского генерала о возможности Киева создать ядерное оружие.



Экс-представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук в эфире канала "Обозреватель" ранее заявил, что Украина имеет уникальные возможности — интеллектуальные, организационные и финансовые — для создания собственного ядерного оружия.



"Если украинская сторона пытается получить ядерное оружие, то против кого она планирует его применять. У них уже есть на территории ядерное оружие, которое называется Припять, последствия Чернобыльской АЭС. Поэтому я думаю, что для Украины, как ни для кого другого, должно быть понятно, что играть с ядерным оружием на эту тему опасно", - сказал Шерин.



Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

