Грицак увидел гибридную агрессию России в восстании желтых жилетов в Париже

Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "желтых жилетов" во Франции. Об этом на фейсбуке заявила Служба безопасности Украины.



По утверждениям СБУ, французские радикалы якобы действуют "под кураторством" сотрудников ФСБ и Главного управления Генштаба России.



В качестве доказательства СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой изображены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя", — заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.



В заявлении также говорится, что российские спецслужбы, которые "за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", якобы готовят "аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.



С 17 ноября движение "желтых жилетов" выступает против повышения цен на бензин. Массовые протесты во французской столице сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, нападениями на магазины и банки.



Число задержанных во время акции в Париже превысило 1,7 тысячи человек.

СБУ неоднократно обвиняла Москву в нарушениях международного права и вмешательстве в дела других стран. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми.

