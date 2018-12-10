В Совфеде ответили на заявления о роли России в протестах во Франции

Франция, идя на поводу у провокаторов из Лондона и Киева, пытается списать свои промахи во внутренней политике на Россию, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.



Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране.



"Считаю подобного рода реакцию французских властей на провокации, подкидываемые извне, в первую очередь, из Великобритании и с Украины, проявлением неуважения к собственному народу и явного непонимания истинных причин нарастаниях протестных настроений во французском обществе", - сказал Косачев.



Сенатор отметил, что "во всемирной "лиге неудачников", списывающих собственные ошибки и промахи на Россию, прибыло".

