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Киноэксперты выбрали ТОП-10 актеров 2018 года
Крупнейший в мире кинопортал IMDb опубликовал рейтинг ТОП-10 актеров и актрис телевидения и кино уходящего 2018 года. Лидировала в рейтинге шотландская актриса Карен Гиллан.
Она известна по роли Небулы в фильме "Мстители: Война бесконечности". Она также выпустила свой полнометражный режиссерский дебют - ленту Вечеринка только начинается, в которой выступила также исполнительницей главной роли и сценаристом.
Вторую позицию в списке заняла американская актриса Брайс Даллас Ховард, сыгравшая в "Мире Юрского периода 2". А замкнула тройку лидеров шведка Алисия Викандер, которая сыграла в картине "Tomb Raider: Лара Крофт".
Полный перечень актеров, включенных в рейтинг:
Карен Гиллан
Брайс Даллас Ховард
Алисия Викандер
Том Харди
Ребекка Фергюсон
Лили Джеймс
Джессика Барден
Ханна Джон-Кеймен
Джош Бролин
Тесса Томпсон
Известно, что в прошлом году пользователи проявляли самый повышенный интерес к актрисе израильского происхождения Галь Гадот, сыгравшей в "Чудо-женщине".