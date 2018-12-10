Искусственный интеллект научился диагностировать анемию

Американские специалисты представили приложение, позволяющее моментально определить слишком низкий уровень гемоглобина (анемию) по фотографии ногтей. Как отмечает "Ремедиум", анемию ученые предлагают диагностировать по цвету ногтевой пластины. Выполнение основной задачи берет на себя искусственный интеллект.



Был проведен анализ тысяч фотографий ногтей пациентов с уже известной концентрацией гемоглобина. В итоге программа научилась определять уровень гемоглобина по состоянию ногтевой пластины. Разработку протестировали на 100 добровольцев, у некоторых из которых наблюдалась анемия. Искусственный интеллект точно выявил 97% больных с недостаточным уровнем гемоглобина.



Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире анемия диагностирована примерно у 2 миллиардов человек. Причиной анемии может быть недостаточность питания, заболевания крови и бета-талассемия. Сейчас определение уровня гемоглобина доступно только по анализу крови. Приложение станет незаменимым инструментом контроля для людей с хронической анемией.

