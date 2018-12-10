В Facebook запретили посты с сексуальным подтекстом

Администрация Facebook запретила пользователям размещать на платформе этой социальной сети не только порнографию, но и фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и посты с сексуальным подтекстом. Эти положения размещены в своде обновляемых правил соцсети.



Facebook признает "важность привлечения внимания к проблемам сексуального насилия и эксплуатации", однако "проводит разделительную черту, когда контент облегчает, способствует или координирует половые связи между взрослыми". "Мы также ограничиваем использование чрезмерно сексуальных выражений, которые могут вести к домогательствам, так как некоторая часть нашего глобального сообщества может воспринимать весьма болезненно подобный контент, а он может ущемить возможности людей связываться со своими друзьями и более широкой аудиторией", - пояснила администрация соцсети.



Она запретила размещать на платформе Facebook кадры порнографического содержания, шоу в стриптиз-клубах, эротических танцев, полового сношения, снимки обнаженных людей. Под запрет попали послания сексуального, эротического или тантрического содержания, переписка с сексуальным подтекстом и откровенные намеки, включающие упоминание предпочтений и определенных частей тела.



Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,2 млрд пользователей.

