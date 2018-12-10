Новый чемпионский титул и новая победа на «Интере» Василия Ломаченко

В воскресенье, 9 декабря, телеканал «Интер» транслировал в прямом эфире объединительный поединок за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Поединок между чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса WBO Хосе Педрасой держал болельщиков в напряжении до последнего. Но явным фаворитом боя был все же украинец. Не выдержав атаки Василия, в 11 раунде пуэрториканец дважды побывал в нокдауне, тем не менее нашел в себе силы довести поединок до конца. Единогласным решением судей победу одержал Ломаченко: он с большим отрывом обошел соперника по очкам. Украинец объединил пояса, теперь он чемпион по версиям WBO и WBA. И это первый шаг на пути нашего боксера к званию абсолютного чемпиона мира.

«Педраса очень хорош, настоящий воин, который проделал хорошую работу, и я его за это уважаю. Конечно, я рад, как выступил. Я стал немного ближе к моей цели, мечте», – сказал Василий Ломаченко после поединка.

Это первый объединительный бой в карьере Василия, для желаемого статуса абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе ему осталось всего два пояса.

«Поздравляю Василия Ломаченко с победой! Он действительно показал, что на сегодня заслуженно является лидером мирового бокса независимо от весовой категории, – комментирует руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Да, его бой против Хосе Педрасы прошел непросто. Но здесь стоит отметить и соперника: он также был в статусе чемпиона мира и он – боец очень хорошего уровня. Накануне боя Ломаченко говорил, что у него будет некий сюрприз в этом поединке, кому-то могло показаться, что Василий был не совсем убедительным в начальных раундах, но это была его тактика, в чем он потом признался. Он хотел дать сопернику понять, что тот может выиграть, а потом полностью «сломать» его во второй половине боя. В принципе, так оно и получилось. А доказательством послужил 11-й раунд, где украинец практически вывернул соперника наизнанку. Педраса выстоял только каким-то чудом».

Кроме того, 9 декабря зрители «Интера» увидели телепремьеру документального фильма «Первый» о Василии Ломаченко, а также еще один поединок в андеркарде главного боя. Африканский нокаутер Айзек Догбо потерял титул чемпиона WBO во втором самом легком весе в бою против мексиканца Эммануэля Наваррете.