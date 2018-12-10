The Guardian: Трамп - лживый невежда, твердо верящий в тупость своей аудитории

Тот факт, что президент США Дональд Трамп является практически патологическим лжецом и человеком, которому в этом мире безразлично все, кроме того, что удовлетворяет его сиюмитные примитивные желатия, был очевиден с момента его появления в публичной жизни Нью-Йорка в качестве торговца недвижимостью. Об этом пишет британская газета The Guardian в редакционной статье.



В определенной степени эти качества, а вернее недостатки, помогли ему победить на президентских выборах. Благодаря им миллионы разгневанных и сбитых с толку американцев ассоциировали себя с персонажем Трампа в реалити-шоу. Но этими чертами американского президента пользуются более умные игроки, от президента РФ Владимира Путина до миллиардеров братьев Кох. Они последовательно используют Трампа для продвижения собственных интересов и ослабления позиций США на международной арене. Поэтому один из главных вопросов, вытекающих из его успеха, заключается в том, заплатит ли он сам за свою ложь и ошибки, либо это придется сделать Соединенных Штатам и всему миру, пишет издание.



Возможный ответ на этот вопрос становится яснее по мере продвижения расследования специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и параллельного расследования прокуратуры Нью-Йорка по делу бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Того самого Коэна, который когда-то говорил, что готов "получить пулю" за президента США, и получавшего за свою преданность 500 тысяч долларов в год.



Но когда прокуроры прижали Коэна, юрист обнаружил, что предан прежде всего своей семье, а не Трампу. Несмотря на это прозрение, ему грозит более 4 лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, финансовое мошенничество и участие в организации денежных выплат женщинам, утверждавшим, что имели связи с президентом США, в обмен на их молчание. Он также лжесвидетельствовал в Конгрессе о намерениях Трампа во время предвыборной кампании по строительству Trump Tower в Москве. Тем временем первому руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы: спецпрокурор Мюллер обвиняет его в том, что уже после заключения сделки со следствием о сотрудничестве Манафорт продолжал лгать команде расследователей о деньгах, полученных от украинских олигархов, за лоббирование их интересов.



В воскресенье Трамп объявил об отставке главы аппарата Белого дома Джона Келли. Он уйдет с поста в конце месяца. Он рассматривался внешним миром в качестве человека, оказывающего "взрослое" сдерживающее влияние на американского президента. По подсчетам журналистов, за два года президентства Трампа его администрацию покинули в общей сложности 28 человек.



Журналист Боб Вудворд выпустил книгу под названием "Страх: Трамп в Белом доме". По словам автора, она основана на сотнях часов интервьюирования людей, имеющих непосредственное отношение к президентству Трампа. В ней Келли якобы охарактеризовал президента США как "идиота": "Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем угодно. Он слетел с катушек. Мы в сумасшедшем доме". Сам глава аппарата Белого дома, как и ряд других высокопоставленных чиновников, позже публично отрицал нелицеприятные характеристики в адрес хозяина Белого дома.



Тот, кого раньше называли "взрослым" в администрации – экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон, впервые после отставки выступил с речью, открыто критикуя президента. "Я часто говорил ему: господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но так поступать нельзя. Это противозаконно", - сказал он. В ответ Трамп назвал бывшего госсекретаря "тупым как пробка" и "чертовски ленивым".

