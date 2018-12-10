Циклон принесет в Украину метели и снегопады

В ближайшие сутки, 11 декабря, над территорией Украины продолжит господствовать теплая и влажная воздушная масса, погоду юго-восточной части будет определять циклон, перемещающийся с Черного моря, сообщает Укргидрометцентр. В восточных, большинстве южных и центральных областей дождь с мокрым снегом, днем в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ночью, утром в северных и центральных областях туман.



На дорогах, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, утром и днем в южной части порывы 15-20 м/с.



Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.



В Киеве во вторник без существенных осадков. Ночью, утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 декабря самая высокая температура днем была +10,7 в 1960 году, самая низкая ночью -20,8 в 1921 году.



12 декабря ожидается осложнение погодных условий. В большинстве областей снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, в северных и центральных областях сильный снег, ночью в восточных, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя; лишь в западных областях без существенных осадков.



На дорогах, кроме юга и запада, гололедица.



Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью и днем 5-10° мороза.



В Киеве в среду осложнение погодных условий: сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

