Порошенко едет в Брюссель обсуждать санкции

Президент Петр Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель, где намерен провести переговоры с руководством институтов и государств членов ЕС накануне заседания Европейского Совета, на котором будет обсуждаться вопрос антироссийских санкций.



"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институций и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - написал президент в Facebook в понедельник, 10 декабря.



Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, в Брюсселе Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога, а также по финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом.

