Бизнес образование МВА и предпринимательство

Предпринимательство – это способность человека увидеть возможности там, где их не видят другие люди. Очень часто мы думаем, что предпринимательство связано только со старт-апами и высокими технологиями. Ничего подобного, например, Вы живете в небольшом районном центре, в котором есть проблемы с общественным транспортом, и Вы, проанализировав пассажиропотоки, перспективы развития региона, риски, и прочие условия открываете новый удобный маршрут для людей, или скажем, открываете новое кафе, магазин, развиваете фермерское хозяйство и производите эко-продукцию, развиваете комплекс услуг для отдыха или спорта, ресторан или новую медицинскую клинику.

Это предпринимательство? Да, безусловно.

Важно понимать разницу между предпринимателем, который сам ставит себе цели, и например, наемными ТОП-менеджерами, которым цели обозначает Наблюдательный совет или акционеры компании.

Для предпринимателя важно не отчаиваться, если проект провалился, важно осознание необходимости новой попытки, умение анализировать сделанные ошибки, постоянное профессиональное развитие. Лучшим помощником для преодоления страхов и предубеждений предпринимателя, с моей точки зрения, является обучение, хотя, к сожалению, многие предприниматели в Украине так не считают. К неудачам предпринимателей приводит незнание системы управления бизнесом, неумение анализировать и просчитывать риски, незнание и непонимание законов менеджмента, а зачастую и игнорирование этих самых законов.

Один из клиентов BSK, молодой предприниматель, после окончания учебы на одной из программ мне как-то сказал: «эх, скольких ошибок я бы мог избежать, и сколько сэкономить денег, если бы пришел учиться раньше». У каждого предпринимателя могут быть свои подходы и рецепты успеха. Обучение же на протяжении всей жизни показано всем. Это могут быть как короткие курсы и семинары, так и длинные программы МВА или специализированные дипломные программы, тренинги и конференции, он-лайн и дистанционное обучение.

Почему важно учиться, общаться, познавать: общаясь с другими людьми можно получить новую, свежую информацию о тенденциях развития рынка или отрасли, систематизировать свои мысли и знания, разработать бизнес-план под реализацию конкретного проекта. К примеру, многие предприниматели, обучаясь на программах МВА привлекают в качестве как консультантов, так и критиков преподавателей и своих же коллег по обучению. Помимо этого, обучение на программах mba бизнес-школы КРОК (Киев) дает возможность пообщаться с людьми из разных отраслей и регионов и узнать их потребности, а заодно и присмотреться к возможности открыть свой бизнес. Хотя стоит отметить, ни одна программа МВА не будет полезной, если у студента нет мотивации и понимания, что нужно потрудиться во время обучения.

Приведу насколько примеров из мотивационных писем предпринимателей, поступающих на программы МВА в Бизнес Школу КРОК. Прежде всего, зачем люди идут в Бизнес Школу учиться на программе МВА? Многие кандидаты отмечают, что посещение тренингов, статьи в деловой прессе, курсы он-лайн и разовые мероприятия являются полезными, но наступает момент и менеджер понимает – нет системы знаний. Поэтому, главная задача программы МВА выстроить и запустить систему, систему знаний и обучить как ею пользоваться, дать инструментарий, методы и технологии.

А также, для многих предпринимателей и менеджеров важны новые знакомства, обмен опытом с участниками программ МВА, получение взгляда «со стороны» на многие знакомые вещи, и советы от тренеров, преподавателей. Успешный предприниматель должен быть профессионалом в той области, в которой он внедряет свои идеи и реализует проекты. Предпринимательство - это не только и не столько наличие идеи, умение рисковать и высокий порог резистентности.

Успешный предприниматель должен обладать профессиональными знаниями, аналитическими способностями для изучения контекста ведения бизнеса, иметь хорошо развитые навыки коммуникации и обладать способностью подобрать правильных людей для создания команды единомышленников, собственно для этого и приходят учиться в Бизнес Школу КРОК и на программы МВА.

Ольга Карпова, СЕО KROK Business School

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