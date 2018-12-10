ГБР открыло 60 уголовных дел

Следователи Государственного бюро расследований уже открыли более 60 уголовных дел. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба на пресс-конференции в понедельник, 10 декабря.



"На сегодняшний день уже зарегистрировано более 60 уголовных дел по всей территории Украины", - сказал он.



Труба уточнил, что большинство этих уголовных дел касается получения неправомерной выгоды сотрудниками правоохранительных органов. "Таких дел абсолютное большинство", - отметил Труба.



Кроме того, по его словам, следователи возбудили уголовные дела по факту совершения военных преступлений, а также возбуждены уголовные дела в отношении госслужащих.



По словам директора ГБР, пока в этих уголовных производствах проводятся следственные действия, о подозрении еще никому не сообщается. Однако, по прогнозу Трубы, следователи направят первые обвинительные акты в суд уже в феврале-марте текущего года.



Труба также рассказал, что на прошлой неделе в ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных преступлений, зарегистрированных другим правоохранительным органом. По этому поводу Труба выразил возмущение, поскольку, как он считает, ГБР должно начать работу с чистого листа.

