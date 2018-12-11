Вышел первый трейлер "Тройной границы" с Аффлеком

Netflix опубликовал трейлер остросюжетного триллера "Тройная граница". В главной роли в фильме снялся Бен Аффлек. Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса.



Фильм рассказывает историю пяти мужчин, которые оказались на границе Парагвая, Аргентины и Бразилии. Это место, благодаря своему расположению, стало прибежищем террористов.



В ролях в ленте также снялись Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хэдлунд. Выход фильма ожидается в марте будущего года.



