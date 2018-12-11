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- Вышел первый трейлер "Тройной границы" с Аффлеком
Вышел первый трейлер "Тройной границы" с Аффлеком
Netflix опубликовал трейлер остросюжетного триллера "Тройная граница". В главной роли в фильме снялся Бен Аффлек. Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса.
Фильм рассказывает историю пяти мужчин, которые оказались на границе Парагвая, Аргентины и Бразилии. Это место, благодаря своему расположению, стало прибежищем террористов.
В ролях в ленте также снялись Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хэдлунд. Выход фильма ожидается в марте будущего года.
Источник: Корреспондент
13:31