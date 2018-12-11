В Германии нашли секретное удостоверение сотрудника "Штази" Путина

В Германии обнаружили секретное удостоверение сотрудника "Штази" Владимира Путина. Об этом пишет немецкий таблоид Bild, передает УНН.



"Обнаруженные документы подтверждают: бывший офицер КГБ и нынешний шеф Кремля Владимир Путин (66 лет) до падения (Берлинской - ред.) стены был также сотрудником печально известного министерства госбезопасности ГДР", - говорится в статье Bild.



Документ до сих пор не был обнаружен. Его, как отмечается, нашли в архивах отдела "Кадры и обучение" бывшего районного управления "Штази" в Дрездене.



Указано, что в конце 1985 года "Штази" выдало удостоверение "майору Владимиру Путину".



Добавим, согласно данным из открытых источников, в 1985-1990 годах Путин работал в ГДР по линии внешней разведки КГБ. В январе 1990 года Путин завершил командировку в ГДР и вернулся в Россию.

