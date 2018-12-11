"Желтые жилеты" раскритиковали обещания Макрона и хотят продолжить акции протеста

Участники движения "желтых жилетов" во Франции раскритиковали обещания президента Эммануэля Макрона о повышении минимальной зарплаты и снижении налогового бремени.



Об этом сообщает AFP .



В сообщении говорится, что группы протестующих по всей Франции выступили с критикой речи Макрона на местном телевидении и назвали ее "блефом".



Например, известно, что "желтые жилеты" в южном городе Ле Буду заявили, что Макрон создает "показуху для СМИ, не решает проблемы по существу". Также сообщается, что демонстранты намерены возобновить акции.



Согласно данным AFP, уже через час после речи Макрона автомобильная магистраль А9, которая соединяет Францию ​​с Испанией, была полностью заблокирована. Протесты также восстановились на северо-западе в районе Ле-Мана.

