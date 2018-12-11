Стол на Новый год подорожал на 20%

Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% по сравнению с прошлогодним и обойдется для семьи из четырех человек в 1 535 грн. Соответствующие расчеты обнародовали в Институте аграрной экономики во вторник, 11 декабря. Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.



В то же время, стоимость новогоднего стола в Киеве составит 1 647,60 грн, что на 13,6% больше стоимости новогоднего стола 2018 года. Стол с деликатесами для киевлян обойдется в 2 157,60 грн.



Отдельно украинцы должны будут заплатить за деликатесы еще около 470 грн: за баночку красной икры (120 г) – 250 грн, красную рыбу (200 г) – 220 грн. Соответственно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2 тысячи грн.



По данным института, традиционный салат Оливье (3 кг) обойдется в 129,76 грн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Салат Сельдь под шубой будет стоить 118,32 грн за 1,5 кг.



В то же время полкило нарезки из сырокопченой колбасы салями будет стоить в среднем 80 грн, столько же подбрюшины копченой – 75 грн, а биток из свинины свежий – 78,50 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 111 грн. Всего стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн.



Кроме того полкило филе сельди обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 54 грн, сливочное масло (200 г) – 32,25 грн. Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 159,48 грн, фруктов – 78 грн.



Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.



Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – придется заплатить за 0,5 л коньяка. Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,10 грн (2 л сока – 38,30 грн, 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, 2 л сладкой воды – 26,50 грн).

