Более ста львовских шахтеров устроили подземный протест

Горняки шахты "Лесная" во Львовской области проводят акцию протеста под землей, из-за задолженности по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.



"Горняки шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", отработав вторую смену, остались под землей. Требование только одно – погасить задолженность по заработной плате, ведь шахтерам еще за октябрь выплатили меньше половины... Не исключено, что к ним присоединятся горняки из третьей и четвертой смен. С первой смены под землей остались 45 шахтеров, а с третьей смены к ним присоединились еще 78 горняков", – написал Волынец.



По словам главы регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины г. Червоноград Виталия Онижука, пока под землей остаются 97 горняков.

