Олег Рыбачук сливал студенческий Майдан - расследование СМИ

«Один из координаторов студенческого Майдана Олег Рыбачук причастен к разрушению протестного движения изнутри и должен дать показания правоохранительным органам», - заявляют участники Революции Достоинства в журналистском расследовании.

Состоянием на 26 ноября 2013 года, протестующие были разделены на два крыла – студенческий «Майдан без политики» (именно они пострадали от бесчеловечных действий «Беркута» 30 ноября) и политическая оппозиция, митингующая на Европейской площади. По словам участников, разделения людей на два лагеря - было технологией, которая применялась режимом Януковича для контроля уличных протестных действий. С этой целью, возглавить уличные протесты, были отправлены лояльные к власти гражданские активисты.

Несмотря на попытки объединить два лагеря, которые предпринимались членами Координационного Совета Евромайдана Игорем Луценко, Владимиром Вятровичем и другими, Олег Рыбачук всячески препятствовал такому объединению.

« Я считал, что такое объединение является важным и желательным. Ситуация двух Майданов активно использовалась для поддержания недоверия к политикам. Объективно это способствовало планам администрации Януковича максимально разделить проукраинские силы на несколько враждующих групп» , – рассказывает исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, член Наблюдательного Совета Фонда "Відродження" Игорь Семиволос.

В тот же день, 29 ноября, представитель «Правого сектора» со сцены пытался предупредить студентов о готовящемся нападении «титушек», однако именно Олег Рыбачук отключил ему микрофон. На видео, предоставленном в расследовании, можно увидеть, как Рыбачук делает вид, что не понимает просьб толпы вернуть микрофон выступавшему. За 4 часа до начала избиения студентов представители "рыбачуковской" части Координационного совета заявляют, что покидают Майдан, поскольку у них закончились деньги, топливо и дрова. На одном из видео можно услышать фразу: «Через три часа тут ничего уже не будет».





“ Это факт, Рыбачук начал вывозить аппаратуру с Майдана перед разгоном. Но кто такой Рыбачук? Зачем ему придавать какой-то вес? Есть догадка, что он работал на Левочкина-Фирташа”, – считает политолог Валентин Гладких.

Утром 1 декабря, после избиения студентов, журналист Андрей Дзындзя спрашивал у Олега Рыбачука: «Почему вы не предупредили, что будет нападение на студентов? Где вы были, когда избивали людей?». Но Рыбачук так и не смог ответить на эти вопросы, вид у него был откровенно перепуганный.