В ноябре инфляция составила 8,9% в годовом измерении - Госстат

Потребительская инфляция в ноябре 2018 года составляла 8,9% в годовом измерении, базовая инфляция с начала года составляла 8,1%.



Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.



"Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2018 сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%, с начала года - 8,9%. Базовая инфляция в ноябре 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,1%, с начала года - 8,1%", - сообщает Госстат.



Так, на потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%. Больше всего подорожали овощи (на 9,1%). На 4,5-1,3% выросли цены на молоко и молочные продукты, хлеб, масло, сало, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,5% подешевели фрукты, на 1,7-0,4% - сахар, свинина, яйца, мясо птицы.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,8%.



Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,1% произошел главным образом за счет повышения цен на природный газ на 22,9%, а также тарифов на канализацию - на 2,5%, горячую воду, отопление - на 2,3%, водоснабжение - на 2,1%.



Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном обусловлено подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,5%.



В ноябре на 1,3% подешевели топливо и масла.



В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с удорожанием местной телефонной связи-на 7,5%.



Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, в октябре 2018 инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,7%, с начала года - 7,4%.



Базовая инфляция в октябре 2018 сравнению с предыдущим месяцем составила 1,3%, с начала года - 6,9%.

