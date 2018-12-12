ГСЧС не советует водителям выезжать из населенных пунктов из-за непогоды

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин обратился к гражданам Украины с призывом воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на время штормового предупреждения. Об этом он заявил во время заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно осложнения погодных условий в Украине, сообщает корреспондент Укринформа.



«Хочу обратиться ко всем владельцам автотранспорта, очень прошу – воздержитесь от выезда за пределы населенных пунктов. Это очень важно в первую очередь для ваших родных и близких, которые вас ожидают дома. Если все же есть необходимость, то, пожалуйста, обеспечьте, чтобы у вас был запас горючего, запас питания, запас горячего чая», - отметил Чечеткин.



Он также поручил соответствующим службам наладить функционирование пунктов обогрева на пунктах въезда-выезда городов, используя имеющуюся инфраструктуру социальных объектов.



Как сообщал Укринформ, вечером 12 декабря и 13 декабря умеренный снег будет наблюдаться в большинстве западных областей, кроме Прикарпатья и Закарпатья.



Высота снежного покрова составит 18-20 см на территориях Киевской, Черкасской, Кировоградской областей. Несколько меньше будет в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Николаевской областях. От 5 до 10 см будет в западных областях.



