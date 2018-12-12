- Главная
- Звездная пыль
- Эксперты выбрали популярнейший хит 20 века
Эксперты выбрали популярнейший хит 20 века
Медиахолдинг Universal Music Group назвал самую популярную композицию 20 века, которая лидирует по прослушиваниям на стриминговых сервисах. Ею оказалась легендарная Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте компании.
По данным Universal Music Group, песню прослушали, в общей сложности, 1,5 миллиарда раз. Способствовала такой популярности также лента Богемская Рапсодия, которая была выпущена в 2018 году.
Данный фильм оказался самой кассовой музыкальной биографией в истории, собрав во всем мире 596 миллионов долларов.
Также известно, что лента была номинирована на престижную награду Золотой глобус.
Источник: Корреспондент
13:31