Витамин С защитит детей, рожденных у курильщиц

Исследование Орегонского университета здоровья и науки показало: витамин С может сократить вред, наносимый легким детей, рожденных у куривших во время беременности женщин. Как отмечает Xinhua, в возрасте трех месяцев дети имели значительно более хорошие показатели форсированного выдоха, если их матери во время беременности принимали дополнительно витамин С.



И это при том, что матери курили. К исследованию в общей сложности привлекли данные 251 беременной женщины. На момент проведения анализа стало известно: женщины выкурили минимум одну или две сигареты за прошлую неделю. К активной фазе подключили женщин на 13-23 неделях беременности, вводя им витамин С или плацебо.



Результаты для основной группы, получавшей витамин, выглядели весьма обнадеживающими. С одной стороны, курение сокращало уровень аскорбиновой кислоты, компонента витамина С, доступного для организма. На момент проведения исследования у женщин-курильщиц были уровни аскорбиновой кислоты ниже нормы. Но БАДы с витамином С повышали уровень аскорбиновой кислоты, тем самым, борясь с окислительным стрессом, вызванным курением.

