Порошенко вмешался в ситуацию с Укрпочтой

Президент Петр Порошенко в среду, 12 декабря, встретился с министром инфраструктуры Владимиром Омельяном и генеральным директором Укрпочты Игорем Смелянским, чтобы обсудить проблемы в работе компании, сообщает 112 Украина. "Мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса Укрпочты", - заявил Порошенко.



Президент заявил, что инициировал внесение в госбюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки Укрпочты для доставки пенсий.



"Третья позиция – приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Ведь это непросто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений, или их отправку. Это фактически, может, для кого-то, для человека преклонного возраста, единственная связь с миром", - подчеркнул президент.



Глава государства поручил Омеляну взять этот вопрос на контроль.



Президент также обратился к руководителю Укрпочты: "Лично от меня, настойчиво советую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышана".



В свою очередь Смелянский отметил, что принимает все поручения к исполнению.



"Берем все поручения к исполнению. Благодаря вашей помощи, я надеюсь, финансированию мы сможем более активно делать это в следующем году", - заявил Смелянский.

