ЕС намерен финансово поддержать регионы Приазовья

Европейский Союз изучает возможности предоставления финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



"То, что для нас играет наибольшую роль - это та поддержка, которую мы можем предоставить, в частности, по линии Европейского инвестиционного банка", - подчеркнула руководительница европейской дипломатии на заседании Европарламента 11 декабря, не вдаваясь в подробности.



Могерини также отметила, что перед украинской властью стоит еще ряд серьезных проблем: установление некоррумпированной судебной системы, преодоление злоупотреблений в банковском секторе и предотвращение "атак против гражданского общества".

