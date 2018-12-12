Суд обязал НАБУ открыть дело на Гройсмана

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство по факту злоупотребления служебным положением и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в среду, 12 декабря, пишут Украинские Новости, ссылаясь на судебные материалы.



Сообщается, что на судебном заседании было установлено, что 7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных премьер-министром по статьям 364, 367 Уголовного кодекса.



НАБУ получило заявление, однако не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований, поэтому заявитель подал на НАБУ жалобу в суд.



Суд удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство по фактам правонарушений Гройсмана.

