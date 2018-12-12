В Днепре часть школ закрыли на карантин

В Днепре из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников на карантин закрыли 47 классов, а в целом в Днепропетровской области - 254 класса. Об этом со ссылкой на данные областного управления Госпродпотребслужбы сообщает в среду, 12 декабря, Dnepr24.



Как доложила начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, на сегодня достаточно благоприятные погодные условия для развития заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.



"По данным КУ Днепропетровский областной лабораторный центр Минздрава, на 48-й неделе с острыми респираторными вирусными инфекциями в лечебно-профилактические учреждения обратились 16 242 человека. Если сравнивать с прошлой неделей, то число заболевших увеличилось на 9%. Эпидемиологический порог в области еще не превышен, но в Криворожском и Криничанском районе он уже достигает эпидемиологических показателей заболеваемости", - говорится в сообщении.



При этом указано, что наибольший уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе зарегистрирован у жителей Криничанского района, самый низкий в Першотравенске.



"В связи с этим в некоторых учебных заведениях области приостановлен учебный процесс в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Новомосковске и Криничанском районе. Всего закрыты 254 класса. Если говорить о Днепре, в 22 учебных заведениях приостановлен учебный процесс в 47 классах", - доложила Полюхович.

