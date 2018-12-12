Кабмин утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене виз

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, передает корреспондент УНН.



Соответствующее решение члены правительства приняли сегодня на заседании правительства.



Напомним, Кабинет министров Украины заключил соглашение с Грузией о поездках по внутренним ID-картам.



Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, позволяет Украинский ездить в Грузию по внутренним ID-картами/

