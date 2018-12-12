Посольство США отреагировало на восстановление Насирова

В посольстве США в Украине в среду, 12 декабря, раскритиковали результаты судебной и антикоррупционной реформы Украины в связи с восстановлением в должности главы ГФС Романа Насирова. Соответствующее заявление появилось на странице посольства США в Украине в Facebook.



"Если вчерашнее решение касательно Насирова такое, как сообщается, это значило бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства", - говорится в сообщении.



В посольстве также подчеркнули что "украинский народ заслуживает правительственных чиновников, которые не злоупотребляют своими должностями, а также эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц".



В то же время, в сообщении отмечается готовность к дальнейшему сотрудничеству.



"Мы как и раньше преданны сотрудничеству с народом Украины и с антикоррупционными институциями ради борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни", - отметили в посольстве.

