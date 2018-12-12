Помощники лидеров "нормандской четверки" проведут встречу в январе

Помощники лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) провели в Берлине 11 декабря "обстоятельный" разговор о снятии напряженности в Азовском море, а также договорились о новой встрече в январе. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН.



"На наш взгляд, нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения. Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате. Это был очень обстоятельный разговор между советниками, который должен быть продолжен в январе", - отметил Зайберт.



При этом он добавил, что стороны договорились не разглашать детали переговоров. По данным издания, российскую сторону на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, с германской - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ян Хеккер.



Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел, представителей сторон.

