Эксперты призывают диабетиков измерять уровень сахара реже

Исследователи из США установили: каждый седьмой пациент с диабетом измеряет сахар несколько раз в день без особой на то необходимости. Как отмечает "Ремедиум", пациентам с диабетом 2-го типа вполне можно не измерять очень часто уровень глюкозы, если их заболевание находится под контролем и они не принимают препараты, способные снизить концентрацию глюкозы до критической.



Не секрет, что измерение концентрации глюкозы - это болезненный процесс (сопряжен с уколами). Однако, по словам ученых, отслеживание в домашних условиях никак не связано с реальным уровнем глюкозы. Об этом говорит анализ данных более 370000 диабетиков.



Примерно 23% пациентов обращались не менее трех раз в страховые компании для возмещения стоимости стрип-полосок для измерения уровня глюкозы в домашних условиях. Но более половины пациентов, измерявших сахар дома, в этом не нуждались.

