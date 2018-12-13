Супермен Гройсман объявил войну зарплатам своих подопечных

Премьер поклялся, что в 2019 году контрактов руководителей госкомпаний с миллионными зарплатами больше не будет. Говорит, что «космос для них закончился». Хорошее обещание на год выборов. Особенно в стране, где 44% населения получают соцпомощь, а 43% – живут от зарплаты до зарплаты без накоплений. Что там французские «желтые жилеты» рассуждали о бедности? Вы к нам в Украину приезжайте, посмотрите, что такое настоящая бедность на фоне избирательного богатства опричников власти.



Недавно премьер Владимир Гройсман заявил, что все контракты высокооплачиваемых топ-менеджеров государственных компаний, которые заканчиваются в 2019 году, будут пересматриваться на общих условиях. “Я ни одного контракта с космическими зарплатами не подпишу. То есть сейчас эти контракты заканчиваются, после этого мы будем предлагать абсолютно нормальные и умеренные заработные платы”, – пообещал он.



Стесняюсь спросить: а почему раньше не предлагали? После скандала с выплатой в управленческой верхушке НАК "Нефтегаз Украины" премии сотрудникам в $45,6 млн. Часть которой председатель правления НАКа Андрей Коболев перевел маме в Америку. И тогда, и сейчас, когда возникает вопрос, как такая жирная премия в принципе стала возможной в стране с одним из самых низких уровней ВВП в мире, Кабмин умывает руки: мол, это не мы решили, а набсовет. Независимый орган, который правительство не контролирует.



Нюхом чую тухлую “брехлятину”. Как это Кабмин, которому госкомпании подчиняются через Минэкономразвития, может повлиять на зарплатное безумие? Может, просто не хочет? Пришлось искать автора космических окладов и нащупывать спусковой рычаг, запустивший идиотский механизм “реформаторских окладов” по всей вертикали исполнительной власти и казенных субъектов хозяйствования.



И вот они – герои нашего времени: бывший министр экономического развития и торговли, литовский “интурист” Айварас Абромавичус и его тогдашний шеф глава украинского правительства Арсений Яценюк. “ Сообразили на троих” – с советником и земляком Абромавичуса – неким Адомасом Аудицкасом.



Шла война на Донбассе. Кипел Иловайск, за ним и Дебальцево, а эта веселая троица, чтобы “завлечь в Украину западных топ-менеджеров и честных профессионалов”, разрешила устанавливать им неограниченные оклады.



Реформу готовили Айварас с Адомасом и примкнувшая к ним замминистра Минэкономразвития Юлия Ковалив. Сейчас никого из них при власти уже нет, а космические зарплаты остались.



Еще циничнее природа у огромных зарплат руководителей "Нефтегаза". Откуда они берутся? По яценюковскому постановлению – из прибыли компании. А прибыль откуда? От повышенных многократно цен на газ для предприятий и населения. Это мы все собираем Андрюше Коболеву и его американской маме на нереальные премии. Как в песне поется: “Я, ты, он, она – вместе дружная семья”

Вы удивлены “успехам” реформ? Я ничуть! Когда за дело берутся реформаторы с гигантскими окладами, без опыта работы, без образования и понимания, куда они, собственно, попали, под руководством себе подобных начальников, другого и быть не может. Отреформировали страну за четыре последних года так, что живого места не осталось

11 ноября 2015 года Кабмин под руководством Арсения Яценюка принял постановление №1034, которым изменил Типовую форму контракта с руководителем предприятия, находящегося в госсобственности, а также условия и размера оплаты его труда (постановление от 19 мая 1999 года "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий").Если до этого момента зарплата директора зависела только от среднесписочной численности работников и устанавливалась кратно минимальному размеру тарифной ставки первого разряда работника основного производства, то в новой редакции должностной оклад поставили в зависимость от стоимости активов предприятия и чистого дохода по данным последней годовой финансовой отчетности.На практике глава крупной госкомпании получил право зарабатывать не в пять-семь раз больше, чем наименее квалифицированный работник его предприятия, а в 100 раз больше. При выручке же свыше 10 млрд. грн. и количестве работников свыше 20 тыс. (это "Укрзализниця") – в 200 раз больше.Юлия Ковалив в интервью изданию "Новое время" с восторгом сказала, что заработная плата руководителей государственных предприятий воюющей Украины будет начинаться с 400 тыс. грн. Не считая премий и бонусов.Первым, кто воспользовался нововведением, стал новый глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, которому с 2016 года назначили зарплату в 400 тыс. грн. чистоганом, а с премиями – свыше миллиона. А за ним потянулись и другие топ-менеджеры.Самое забавное, что Прохоренко не прошел через сито конкурсного отбора, которым так гордился Яценюк. Согласно новой редакции постановления КМУ №777 (документ готовили литовцы) проведение конкурсов на должности руководителей всех особо важных госпредприятий передали от профильных министерств в Минэкономразвития. Айварас Абромавичус одномоментно стал монополистом по назначениям.Но все эти конкурсы, как и разговоры про планы искоренить в них коррупцию, были прикрытием грандиозных откатов, которые заинтересованные группы платили, чтобы их людей посадили на хлебные места.Никакого экономического смысла раздевать государство нет. Назначенцы новой волны не нуждаются в миллионных окладах. Они не из университетских библиотек повылазили, а пришли из бизнеса. Точнее, не пришли, а в нем остались. Получив дополнительно штурвал управления государственными компаниями, которые не они создавали и к стоимости активов которых отношения не имеют. Если говорить об “Укрзализныци”, то это деды наши постарались и покойный министр Георгий Кирпа, а не Балчуны с Кравцовыми.Еще циничнее природа у огромных зарплат руководителей "Нефтегаза". Откуда они берутся? По яценюковскому постановлению – из прибыли компании. А прибыль откуда? От повышенных многократно цен на газ для предприятий и населения. Это мы все собираем Андрюше Коболеву и его американской маме на нереальные премии. Как в песне поется: “Я, ты, он, она – вместе дружная семья”.Отдельно бесят аргументы, что “зарплата топ-менеджера в Европе составляет около 710 тыс. евро в год, и еще 738 тыс. евро приходится на бонусы, а в Америке еще больше”. Ну, пусть 30-45% от указанных сумм – это налоги. Но мы же в Европу идем или где? Не заставляйте материться в рифму. Как можно сравнивать зарплаты наших директоров с европейскими и американскими окладами при абсолютно несравнимом уровне жизни стран?! Вот это уж точно космос... идиотизма.Такой же идиотизм получился и с доплатами реформаторов. Здесь потрудился не только Арсений Яценюк, но и нынешний глава правительства Владимир Гройсман. Грозно сотрясая воздух кулаком, он как-то позабыл, что именно при нем получил развитие и воплощение в жизнь принятый в 2016 году закон «О государственной службе» и «Стратегия реформирования государственного управления на 2016-2020 гг.».По этой Стратегии в десяти министерствах (Минсоцполитики, Минздрав, Минфин и др.) появились директораты – самостоятельные структурные подразделения, создаваемые для задач, связанных с формированием госполитики в одной или нескольких сферах министерства.Под них Кабмином была утверждена «Концепция внедрения должностей специалистов по вопросам реформ». Деньги частично дал Евросоюз (104 млн. евро в 2016-м и 15,5 млн. евро в 2017-м), но основное бремя расходов пришлось тянуть бюджету.Начали нанимать в эти директораты “спецов по реформам” с особыми условиями оплаты труда – от 30 до 60 тыс. грн. в месяц. Это при средней зарплате рядовых специалистов Кабмина и министерств 7-10 тыс. грн. в месяц.Набирали кого угодно. В основном “своих”, по блату. Даже без опыта работы. Читал где-то обсуждение вакансий, приводился текст конкурсного объявления: «Государственный эксперт экспертной группы по техническому регулированию Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины, зарплата 36 200 грн». Опыт работы и профильное образование не нужны (!)”. Действительно, а зачем оно, образование-то на госслужбе?!Итогом таких реформ и управления госпредприятиями по-новому, смысл которого – в повышении всех цен, стали две очень показательные цифры. Первая – это статистика озвученная министром социальной политики Андреем Ревой – лидером в номинации “За самые точные и человеколюбивые высказывания о маленьком украинце”. По его словам, 44% жителей Украины получают различную государственную помощь. Порядка 5 млн. домохозяйств “сидят” на субсидиях.Вторая цифра из ноябрьского соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group: 43% украинцев живут от зарплаты до зарплаты. Четверо из десяти наших сограждан вообще не имеют сбережений. Еще 9-10% имеют "заначки" на менее чем два месяца, 8% – на 3-4 месяца и 5% – на срок до 6-ти месяцев.Вы удивлены “успехам” реформ? Я ничуть! Когда за дело берутся реформаторы с гигантскими окладами, без опыта работы, без образования и понимания, куда они, собственно, попали, под руководством себе подобных начальников, другого и быть не может. Отреформировали страну за четыре последних года так, что живого места не осталось.Заодно окончательно повыедали бюджет. В результате супермен Гройсман вынужден выйти на политический “ринг” и демонстративно, на глазах избирателей сразиться с космическими зарплатами своих подопечных. А что еще остается премьеру процветающей страны в год выборов? Власти уже не на что голоса покупать. Все деньги забрал себе Коболев и отправил маме в Америку. Впрочем, вы об этом уже много раз слышали...