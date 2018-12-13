В НАПК предупредили о вирусной рассылке писем

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что в среду, 12 декабря, на адрес электронной почты государственных служащих неизвестными злоумышленниками было разослано вирусное письмо. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



По данным ведомства, письмо содержало логотип НАПК и предложение пройти анкетирование.



"По этому поводу сообщаем, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не составляло и не рассылало письмо с опросом государственных служащих, и просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам", - говорится в заявлении.



О факте вирусной рассылки писем от имени ведомства уполномоченные лица НАПК сообщат в соответствующие правоохранительные органы.

