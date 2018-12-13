Дело Насирова: суд отказался брать ответственность за незаконное решение Данилюка

Решение Окружного суда города Киева об восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной Фискальной службы означает только то, что Кабмином были нарушены нормы и процедура увольнения, а письмо с Британского посольства, где говориться о втором паспорте Насирова, может оказаться фейком.



Суд постановил не только восстановить Романа Насирова в должности, но и выплатить ему компенсацию в размере 184 тысячи гривен. Юрист-криминалист Анна Маляр объясняет это тем, что суд не хочет брать на себя ответственность за незаконное решение правительства.



«Если в правительстве не знают, как правильно увольнять, значит кто-то должен за это ответить. Желательно со своего кармана, а не с бюджета. И заплатить компенсацию Насирову», - пишет юрист на своей станции в Facebook.



Решение на рассмотрение Кабинета министров по увольнению Насирова выносил министр финансов Александр Данилюк.



«По процедуре, должно было быть представление премьер-министра или Комиссии по вопросам высшей государственной службы» – отмечает депутат Верховной Рады Ирина Суслова в эфире Обоз-ТВ.



Увольнение Насирова министр финансов объяснял наличием двойного гражданства у главного фискала. А это прямо противоречит закону. Вот только Окружной админ суд установил, что единственным документом, в котором упоминается наличие двойного гражданства, является письмо посольства Великобритании, адресованному тому ж Александру Данилюку.



«Стоит отметить, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом. Кроме того, важно обратить внимание, что письмо свидетельствует о якобы существовании материалов, подтверждающих двойное гражданство истца, которые должны были быть переданы украинским властям в дальнейшем», – сообщила судья Окружного админсуда Киева Наталья Клименчук.



Парламентарий Борислав Береза акцентирует внимание и на то, что само задержание Насирова было проведено с нарушениями. Поэтому если уволенный фискал подаст иск в Европейский суд по правам человека, правосудие будет на его стороне, так его права были нарушены.



«Чтобы такого не было, нужно действовать согласно законодательству, не нарушать его», — сказал Береза.



Решение суда лишь констатирует факт незаконности увольнения Романа Насирова. Теперь в Кабинете министров должны издать указ о возобновлении его на должности или же подать апелляцию, чтобы обжаловать решение. Тогда это делом будет рассматривать суд высшей инстанции.



«У нас если человек популярен или непопулярен, общество принимает решение, поддержать его или нет. Далее мы говорим «этот человек виноват», и неважно, что суд не доказал, виновен он или нет. Это создает медийное давление на судей, которые принимают решения», - говорит Ирина Суслова.

