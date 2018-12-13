Россия должна обеспечить свободу навигации в Азовском море – генсек НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призывают Россию освободить украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе, и обеспечить безопасную навигацию в Азовском море.



"Россия должна освободить всех моряков и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Мы осуждаем действия России и мы не принимаем такие агрессивные действия против Украины, поскольку это нарушает ее суверенитет и территориальную целостность", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Брюсселе.



В свою очередь П.Порошенко вновь заявил, что Россия должна освободить украинских моряков без промедления, обеспечить свободный доступ к украинским портам и восстановить безопасную навигацию в этом регионе.



Президент Украины подчеркнул, что ситуация в Азовском и Черном море была центральной темой его встречи с Й.Столтенбергом.

