Савченко заявила о частичной потере зрения и слуха

Народный депутат Надежда Савченко в четверг, 13 декабря, прекратила сухую голодовку и частично потеряла слух и зрение. Об этом говорится в ее заявлении, переданному судье, сообщают Українськi Новини.



Судья Шевченковского районного суда Киева зачитала заявление, которое Савченко передала в суд.



Сегодня суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ей меры пресечения, однако Савченко не доставили на заседание из-за ухудшения здоровья.



"Сегодня у меня первый день выхода из сухой голодовки длительностью 7 суток. Физически я не могу принимать участие в заседании суда из-за частичной потери зрения и слуха", - зачитал судья заявление Савченко.



Он также добавил, что согласно ему, Савченко трудно ходить из-за головокружения.

