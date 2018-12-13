Насалик начал игру против Гройсмана - политолог

По мнению политолога Петра Олещука, скаженный энергобаланс на 2019 год, который подготовило Минэнерго, сулит большие риски для правительства Гройсмана.

«Вопреки оптимистическим заявлениям Премьер-министра о росте экономики в текущем и следующем году, Минэнергоугля пересмотрело прогнозный энергобаланс на 2019 год в сторону снижения потребления электроэнергии. Либо в МЭУП знают о динамике промышленного производства что-то, что правительство не выносит на публику, либо Насалик решил подложить шефу свинью замедленного действия», - – пишет политолог в своем блоге на Liga.net.

Автор отмечает, что вопреки заявлениям премьера Гроймана и авторитетных международных структур ЕБРР и МВФ о росте ВВП в следующем году, Минэнерго по данным «Деловой столицы» снизило прогноз потребления электроэнергии в 2019 году на 2500 млн кВт-час.

«В вопросах правительственных инсайдов «Деловая столица» редко ошибается - общеизвестно, что ее редакционную политику определяет поверенный Гройсмана в парламенте Вадим Денисенко. И тот факт, что новость подана в негативной коннотации с акцентом на несоответствие интересам крупнейшей государственной генерирующей компании НАЭК «Энергоатом» много о чем говорит. Чем чреват финт ведомства Насалика с цифрами прогнозного баланса понятно даже не специалисту - в самый неподходящий момент в энергосистеме возникнет дефицит электроэнергии, который придется решать за счет отключений потребителей. С учетом того, что 2019-й это год перманентных выборов (весной президентских, а осенью парламентских), отключать, скорее всего, придется промышленные предприятия», - подчеркивает Олещук.

Если такая логика верна, то не рост экономики определяет энергобаланс, а заниженный энергобаланс сформирует ситуацию несостоявшегося экономического подъема. Олещук называет основные версии происходящего.

«Чем руководствуется в такой ситуации Насалик остается только гадать. По версии «Деловой столицы» на него давит НКРЭКУ. Но не исключен и более замысловатый сценарий, согласно которому неизбежный энергетический катаклизм в разгар выборов должен случиться в интересах одного (или одной) из ведущих политических игроков. Дабы красноречиво показать избирателям провал власти в энергетической и экономической политике. Ведь, Насалик не только культурист, но и политик с многолетним стажем. А у политиков союзники всегда временные, вечные только интересы. Прежде всего, свои собственные», - допускает политолог.

Как сообщалось, «Деловая столица» со ссылкой источники в Министерстве энергетики и угольной промышленности обнародовала параметры обновленного Прогнозного баланс электроэнергии ОЭС Украины на 2019 год. По информации издания, в энергобаланс внесены радикальные изменения. В частности, документ предусматривает снижение прогноза потребления электроэнергии в 2019 году на 2500 млн кВт-час.

Представители атомной отрасли выступили с жесткой критикой данной версии энергобаланса. Директор по инвестициям и перспективному развитию компании НАЭК «Энергоатом» Татьяна Амосова на заседании НКРЭКУ 12 декабря завила, что его утверждение может при вести к рискам техногенного характера. «Эта позиция министерства необоснованная. Она будет напрямую влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра, она незаконна, мы будем ее оспаривать», - подчеркнула она.