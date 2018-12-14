Сенатор: при подготовке провокации в Донбассе Киев не учел важный фактор

В ближайшие дни Киев может устроить военную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, Украина рассчитывает воспользоваться объявленным в стране военным положением и организовать наступление на мариупольском направлении. Цель – захват контролируемой Донецком территории Приазовья и выход на границу с Россией.



Накануне о возможной провокации украинских силовиков заявили в ДНР. Как отметил руководитель представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, ДНР готова принять экстренные меры в случае атаки.

Ранее управление Народной милиции ДНР заявило о скоплении более чем 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники на юге Донецкой области.



Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik заявил, что сведения о переброске к линии разграничения боевой техники ВСУ – абсолютно точные.



"Есть подтвержденные из нескольких источников данные, что (Вооруженными силами Украины к линии разграничения – ред.) дополнительно переброшены 12 батарей реактивных систем залпового огня "Град", два дивизиона систем реактивного огня "Смерч", подвезены и подготовлены для выстрела боеприпасы. Также, насколько известно, дополнительно приведены две бригады, укомплектованные танками, БМП и БТР", – сказал Франц Клинцевич.



По его мнению, президент Украины заинтересован в провокации с точки зрения его политического выживания.



"Подготовленные планы (президент Украины Петр) Порошенко будет осуществлять: ему нужна сейчас провокация. В конце декабря заканчивается действие указа о военном положении, и ему (Петру Порошенко – ред.) нужен повод, чтобы обязательно его продлить, другого выхода в политическом плане у него нет. Поэтому он будет идти на любые провокации… Однако зря в Киеве недооценивают вооруженные силы самопровозглашенных республик. У них есть и люди, и техника – пусть и старая советская. Но есть и еще один важный момент – моральный фактор, который не учитывают в Киеве. Люди, которые защищают там свою землю и своих родных, будут самоотверженно биться против фашиствующих элементов, которые определяют сейчас политику Киева. И это главная причина, по которой Киев, если он решится на свою авантюру, не сможет победить", – заключил Франц Клинцевич.



В конце ноября Киев ввел военное положение в ряде регионов страны сроком на 30 дней после задержания российскими пограничниками кораблей ВМС Украины, нарушивших границу России. Первоначально Петр Порошенко предлагал ввести военное положение на 60 дней, эти планы были подвергнуты критике со стороны ряда украинских политиков. Высказывалось мнение, что военное положение нужно президенту Украины для обеспечения ему более комфортных условий в период подготовки к назначенным на 31 марта президентским выборам. В итоге Петр Порошенко заявлял, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы.

