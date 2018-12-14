Валуев поддержал Усика, заявившего о готовности защищать монахов Лавры

Экс-чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление украинского боксера Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру.



"Александр всегда был и остаётся аполитичным,а самое главное принципиальным и последовательным человеком . Это может вызывать только уважение,что мы и видим. В отличие от других" - написал Валуев в своем Twitter.



Усик ранее, отвечая на вопрос о его поведении в случае силовых действий в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил, что встанет на сторону монахов. Поводом для этого стало то, что последнее время священнослужители УПЦ подвергаются давлению со стороны СБУ, в приходах и храмах проходят обыски.



Ранее украинские власти заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви.

