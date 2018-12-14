Нацсовет оштрафовал три канала из-за недостатка украинского языка

По результатам проверок ООО «Взрослые каналы», (логотип «BOLT»), и ООО «Телерадиокомпания «Полезное ТВ», (телеканалы «ДАЧА» и «EPOQUE»), Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал этих вещателей из-за несоблюдения ими предусмотренной законодательством обязательной доли украинского языка в эфире.



Как сообщает пресс-служба регулятора, размер штрафа – 5% суммы лицензионного сбора, для всех спутниковых телеканалов составляет 19 306,05 грн.



Недельный мониторинг телеканала «BOLT» проводился в период с 14 по 20 августа 2018 года. Впоследствии в ходе проверки было подтверждено, что доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, была меньше 75% от общей их продолжительности, как это необходимо в соответствии с требованиями части второй статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В определенных законодательством промежутках времени количество государственного языка было: между 07:00 и 18:00 - 54%; между 18:00 и 22:00 - 66%; между 07:00 и 22:00 - 57%.



Мониторинг телеканала «ДАЧА» длился с 13 по 19 июля. Проверкой лицензиата установлено, что 07:00 и 18:00 доля украинского языка не превысила 56%; между 07:00 и 22:00 - 58% и между 18:00 и 22:00 - 56%.



На телеканале «EPOQUE», где мониторинг состоялся с 7 по 13 июля, выявлены следующие показатели объема украинского языка в передачах: между 07:00 и 18:00 - 24%; между 18:00 и 22:00 - 37% и между 07:00 и 22:00 - 27%.



Статья 72 (абзац третий части одиннадцатой) Закона Украины «О телевидении и радиовещании» предусматривает, что невыполнение требований статьи 10 настоящего Закона является основанием для применения штрафной санкции. Именно такое решение и принял регулятор по этим вещателям.

