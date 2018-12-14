На выходных в Украине немного похолодает

В ближайшие сутки, 15 декабря, погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, с северо-востока Европы начнет поступать более прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В субботу в западных и Одесской, ночью также в северных и центральных областях ожидается небольшой снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°; в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза.



В Киеве ночью - небольшой снег, днем без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 15 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,4 градусов тепла в 1950 году, а самая низкая ночью – на отметке 20,1 градусов мороза в 1921 году.



В воскресенье, 16 декабря, в западных, Житомирской, Винницкой областях пройдет умеренный снег, в Одесской области - небольшой мокрый снег, днем с дождем; на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.



Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, на севере Левобережья до 14°, днем 2-7° мороза; в западных и южных областях ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 0-4° тепла.



В Киеве - без осадков; на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4 ° мороза.

